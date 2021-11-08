"На двух племенных заводах и на одном племенном репродукторе региона начат процесс улучшения дагестанской горной породы овец с помощью "прилития крови" породы российский мясной меринос, выведенной на территории Ставропольского края. Таким образом будет создана новая породная группа. Нами уже получены помеси 1 и 2 поколения - и те, и другие опережают своих ровесников по среднесуточному привесу на 150-200 г в сутки, а по настригу шерсти - на 1,5-2 килограмм. Это очень важно. Процесс идет, он завершится через 2-3 года. На данный момент идет закрепление лучших продуктивных качеств, выведенных нами на помесях 1 и 2 поколений", — заявил Абдулмуслимов.
В Дагестане планируют вывести новый тип горной породы овец
- Автор Мадина
- 08 ноября, 2021. Понедельник 09:32
Селекционеры Республики Дагестан собираются вывести новую породную группу дагестанской горной породы овец, сделав лучше ее продуктивные качества за счет привития свойств породы российского мясного мериноса, информирует ТАСС, ссылаясь на врио заместителя премьер-министра региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.
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