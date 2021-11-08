В Дагестане планируют вывести новый тип горной породы овец

"На двух племенных заводах и на одном племенном репродукторе региона начат процесс улучшения дагестанской горной породы овец с помощью "прилития крови" породы российский мясной меринос, выведенной на территории Ставропольского края. Таким образом будет создана новая породная группа. Нами уже получены помеси 1 и 2 поколения - и те, и другие опережают своих ровесников по среднесуточному привесу на 150-200 г в сутки, а по настригу шерсти - на 1,5-2 килограмм. Это очень важно. Процесс идет, он завершится через 2-3 года. На данный момент идет закрепление лучших продуктивных качеств, выведенных нами на помесях 1 и 2 поколений", — заявил Абдулмуслимов.