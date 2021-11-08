ЗАМАНА - Третий туристический форум Open Dagestan пройдет в Каспийске 13 ноября

Третий туристический форум Open Dagestan пройдет в Каспийске 13 ноября

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08 ноября, 2021. Понедельник 01:06
Третий туристический форум Open Dagestan пройдет в Каспийске 13 ноября

В Каспийске 13 ноября проведут третий Туристический форум Open Dagestan. В 2021 году главной темой мероприятия станет образовательная программа для представителей разных сфер туристического бизнеса, информирует ТАСС, ссылаясь на врио главы по туризму и народным художественным промысла Республики Дагестан Эмина Мерданова.

Третий туристический форум Open Dagestan пройдет в Каспийске 13 ноября
Общество

Как сообщил глава министерства, мероприятие пройдет в офлайн-режиме. Кроме того, будет идти и онлайн-трансляция. В форуме примут участие представители туристического бизнеса республики, а также из других субъектов Северного Кавказа. "Мы пригласили поучаствовать в форуме наших коллег из соседних республик в целях укрепления связей, а также создания совместных маршрутов, которые идут через весь СКФО", — отметил Мерданов.

 

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