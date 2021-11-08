В Дагестане пациентов начнет диагностировать робот: он умеет измерять показатели здоровья людей и выдавать рекомендации с помощью искусственного интеллекта. Робота направят в одну из больниц региона, где он будет работать в пилотном режиме. По итогам пилотного проекта запланировано поставить роботов-диагностов в каждую больницу региона в 2021-2022 годах.
Роботы-диагносты могут появиться в больницах Дагестана по результатам пилотного проекта
- Автор Мадина
- 08 ноября, 2021. Понедельник 00:00
Роботы, которые диагностируют показатели здоровья пациентов, могут появиться во всех медицинских учреждениях Дагестана в 2021-2022 годах по итогам пилотного проекта, информирует ТАСС, ссылаясь на руководителя по развитию организации "Промобот" Олега Кивокурцева.
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