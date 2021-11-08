Роботы-диагносты могут появиться в больницах Дагестана по результатам пилотного проекта

Автор Мадина

Роботы, которые диагностируют показатели здоровья пациентов, могут появиться во всех медицинских учреждениях Дагестана в 2021-2022 годах по итогам пилотного проекта, информирует ТАСС, ссылаясь на руководителя по развитию организации "Промобот" Олега Кивокурцева.