ЗАМАНА - Роботы-диагносты могут появиться в больницах Дагестана по результатам пилотного проекта

Роботы-диагносты могут появиться в больницах Дагестана по результатам пилотного проекта

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08 ноября, 2021. Понедельник 00:00
Роботы-диагносты могут появиться в больницах Дагестана по результатам пилотного проекта

Роботы, которые диагностируют показатели здоровья пациентов, могут появиться во всех медицинских учреждениях Дагестана в 2021-2022 годах по итогам пилотного проекта, информирует ТАСС, ссылаясь на руководителя по развитию организации "Промобот" Олега Кивокурцева.

Роботы-диагносты могут появиться в больницах Дагестана по результатам пилотного проекта
Общество

В Дагестане пациентов начнет диагностировать робот: он умеет измерять показатели здоровья людей и выдавать рекомендации с помощью искусственного интеллекта. Робота направят в одну из больниц региона, где он будет работать в пилотном режиме. По итогам пилотного проекта запланировано поставить роботов-диагностов в каждую больницу региона в 2021-2022 годах.

 

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