Газификация субъектов страны, в особенности сельских поселений, является важнейшей социальной целью, которую исполняет «Газпром межрегионгаз». Следуя плану-графику догазификации Дагестана, возможный объем подключения к газовым сетям по ускоренному алгоритму – более 110 тысяч домов.
В Дагестане по программе догазификации подключены первые домовладения
- Автор Мадина
- 07 ноября, 2021. Воскресенье 02:43
В Махачкале и Дагестанских Огнях к газораспределительным сетям подключили первые частные дома, в рамках проекта догазификации, информирует пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз».
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