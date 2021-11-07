ЗАМАНА - В Дагестане по программе догазификации подключены первые домовладения

В Дагестане по программе догазификации подключены первые домовладения

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07 ноября, 2021. Воскресенье 02:43
В Дагестане по программе догазификации подключены первые домовладения

В Махачкале и Дагестанских Огнях к газораспределительным сетям подключили первые частные дома, в рамках проекта догазификации, информирует пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз».

В Дагестане по программе догазификации подключены первые домовладения
Общество

Газификация субъектов страны, в особенности сельских поселений, является важнейшей социальной целью, которую исполняет «Газпром межрегионгаз». Следуя плану-графику догазификации Дагестана, возможный объем подключения к газовым сетям по ускоренному алгоритму – более 110 тысяч домов.

 

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