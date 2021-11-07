В проекте уже принимают участие более 450 тысяч детей, а 25 тысяч школьников из Республики Дагестан. Также на платформе прошли регистрацию и начали обучение 150 педагогов-навигаторов. Подробнее можно прочитать тут.
25 тысяч дагестанских школьников подключились к федеральному проекту раннего профессионального тестирования «Билет в будущее»
- Автор Мадина
- 07 ноября, 2021. Воскресенье 02:40
7 сентября в России начался проект «Билет в будущее», в котором участвуют школьники со всей страны.
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