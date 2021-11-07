ЗАМАНА - 25 тысяч дагестанских школьников подключились к федеральному проекту раннего профессионального тестирования «Билет в будущее»

25 тысяч дагестанских школьников подключились к федеральному проекту раннего профессионального тестирования «Билет в будущее»

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07 ноября, 2021. Воскресенье 02:40
25 тысяч дагестанских школьников подключились к федеральному проекту раннего профессионального тестирования «Билет в будущее»

7 сентября в России начался проект «Билет в будущее», в котором участвуют школьники со всей страны.

25 тысяч дагестанских школьников подключились к федеральному проекту раннего профессионального тестирования «Билет в будущее»
Общество

В проекте уже принимают участие более 450 тысяч детей, а 25 тысяч школьников из Республики Дагестан. Также на платформе прошли регистрацию и начали обучение 150 педагогов-навигаторов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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