25 тысяч дагестанских школьников подключились к федеральному проекту раннего профессионального тестирования «Билет в будущее»

7 сентября в России начался проект «Билет в будущее», в котором участвуют школьники со всей страны.

В проекте уже принимают участие более 450 тысяч детей, а 25 тысяч школьников из Республики Дагестан. Также на платформе прошли регистрацию и начали обучение 150 педагогов-навигаторов. Подробнее можно прочитать тут.