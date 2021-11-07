Кайтагский район принял участие в акции «Я узнал, что у меня есть огромная семья»

Автор Мадина

2 ноября Центр традиционной культуры народов РФ «Кайтаги», сотрудники Дома культуры села Маджалис и районной библиотеки поучаствовали во Всероссийском онлайн-флешмобе «Я узнал, что у меня есть огромная семья», который был проведен ко Дню народного единства.