ЗАМАНА - Кайтагский район принял участие в акции «Я узнал, что у меня есть огромная семья»

Кайтагский район принял участие в акции «Я узнал, что у меня есть огромная семья»

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07 ноября, 2021. Воскресенье 02:34
Кайтагский район принял участие в акции «Я узнал, что у меня есть огромная семья»

2 ноября Центр традиционной культуры народов РФ «Кайтаги», сотрудники Дома культуры села Маджалис и районной библиотеки поучаствовали во Всероссийском онлайн-флешмобе «Я узнал, что у меня есть огромная семья», который был проведен ко Дню народного единства.

Сотрудники этноцентра записали видеоролик, в котором появились и культработники Кайтага, и друзья муниципалитета – сотрудники культуры из соседних и отдаленных городов и районов республики.

 

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