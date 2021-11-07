Как она сообщила, дагестанцы использовали разные способы для участия в переписи: МФЦ, сайт госуслуги и с помощью непосредственной деятельности переписчиков. Перепись завершится 14 ноября.
Более половины жителей Дагестана приняли участие в переписи населения
- Автор Мадина
- 07 ноября, 2021. Воскресенье 02:30
50% жителей Дагестана приняли участие во Всероссийской переписи населения. Об этом 29 октября в рамках собрания Правительства региона рассказала глава Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РД Айганат Эфендиева.
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