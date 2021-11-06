В России заявили о шансе возобновить выдачу виз США в Москве

Автор Мадина

В России заявили о потенциальном шансе вернуть возможность получения виз США в Москве. Об этом высказался в эфире телеканала RTVI советник-посланник посольства России в Вашингтоне Сергей Кошелев.