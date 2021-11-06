«Дипломатия — это искусство переговоров, это искусство договариваться. До того момента, пока дипломаты говорят, есть шанс, что мы решим этот вопрос», — заявил он.
В России заявили о шансе возобновить выдачу виз США в Москве
- Автор Мадина
- 06 ноября, 2021. Суббота 02:43
В России заявили о потенциальном шансе вернуть возможность получения виз США в Москве. Об этом высказался в эфире телеканала RTVI советник-посланник посольства России в Вашингтоне Сергей Кошелев.
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