ЗАМАНА - В России заявили о шансе возобновить выдачу виз США в Москве

В России заявили о шансе возобновить выдачу виз США в Москве

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06 ноября, 2021. Суббота 02:43
В России заявили о шансе возобновить выдачу виз США в Москве

В России заявили о потенциальном шансе вернуть возможность получения виз США в Москве. Об этом высказался в эфире телеканала RTVI советник-посланник посольства России в Вашингтоне Сергей Кошелев.

В России заявили о шансе возобновить выдачу виз США в Москве
Общество

«Дипломатия — это искусство переговоров, это искусство договариваться. До того момента, пока дипломаты говорят, есть шанс, что мы решим этот вопрос», — заявил он.

 

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