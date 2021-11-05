ЗАМАНА - Руководство Дагестана не планирует продлевать режим нерабочих дней

Руководство Дагестана не планирует продлевать режим нерабочих дней

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05 ноября, 2021. Пятница 23:57
Руководство Дагестана не планирует продлевать режим нерабочих дней

Руководство Республики Дагестан не планирует продлевать режим нерабочих дней. Об этом информирует Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу правительства субъекта.

Руководство Дагестана не планирует продлевать режим нерабочих дней
Общество

«С понедельника работаем в штатном режиме», — рассказал источник издания.

Нерабочие дни на территории республики начались с 30 октября и подойдут к концу 7 ноября.

 

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