«С понедельника работаем в штатном режиме», — рассказал источник издания.
Нерабочие дни на территории республики начались с 30 октября и подойдут к концу 7 ноября.
Руководство Республики Дагестан не планирует продлевать режим нерабочих дней. Об этом информирует Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу правительства субъекта.
«С понедельника работаем в штатном режиме», — рассказал источник издания.
Нерабочие дни на территории республики начались с 30 октября и подойдут к концу 7 ноября.
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