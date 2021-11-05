Было озвучено, что в регионе стартовало масштабное строительство школ и детских садов. Так, в рамках федеральных и региональных проектов в период с 2021 по 2024 годы запланировано и уже начато строительство, а также открытие 190 объектов образования, в том числе 105 школ на 37 тысяч 685 детей и 85 детских садов на 12 тысяч 18 мест. Подробнее можно прочитать тут.