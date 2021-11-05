На совещании сотрудники профильных министерств, ведомств и администраций муниципальных образований региона согласовали мероприятия дорожной карты по открытию школ и детских садиков.
В Дагестане за 4 года планируют построить 190 школ и детских садов
- Автор Мадина
- 05 ноября, 2021. Пятница 23:53
Собрание на тему открытия школ, построенных в Дагестане в рамках национальных проектов, федеральных и республиканских программ, прошло сегодня, 5 ноября, под руководством премьер-министра региона Абдулпатаха Амирханова.
Было озвучено, что в регионе стартовало масштабное строительство школ и детских садов. Так, в рамках федеральных и региональных проектов в период с 2021 по 2024 годы запланировано и уже начато строительство, а также открытие 190 объектов образования, в том числе 105 школ на 37 тысяч 685 детей и 85 детских садов на 12 тысяч 18 мест. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Руководство Дагестана не планирует продлевать режим нерабочих дней
- В Дагестане за 4 года планируют построить 190 школ и детских садов
- В Дербенте планируют построить набережную стоимостью около 13 млрд рублей
- Более 222 млн рублей выделено в 2021 году на благоустройство и ремонт дорог в Хасавюрте
- Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в 10 регионах России