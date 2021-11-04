ЗАМАНА - В Махачкале нуждающимся раздали 1500 продуктовых наборов

В Махачкале нуждающимся раздали 1500 продуктовых наборов

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04 ноября, 2021. Четверг 20:28
В Махачкале нуждающимся раздали 1500 продуктовых наборов

В Махачкале раздали наборы продуктов малоимущим и нуждающимся семьям. Акция была приурочена ко Дню народного единства, пишет РИА "Дагестан".

В Махачкале нуждающимся раздали 1500 продуктовых наборов
Общество

В общем в рамках мероприятия активисты раздали 1500 продуктовых наборов, среди них были мука, сахар, гречка, рис, подсолнечное масло и другая важная продукция. Акция прошла по инициативе Минмолодежи Дагестана при помощи Благотворительного фонда «Инсан» и Федерации автомобильного спорта.

 

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