В Махачкале нуждающимся раздали 1500 продуктовых наборов

В общем в рамках мероприятия активисты раздали 1500 продуктовых наборов, среди них были мука, сахар, гречка, рис, подсолнечное масло и другая важная продукция. Акция прошла по инициативе Минмолодежи Дагестана при помощи Благотворительного фонда «Инсан» и Федерации автомобильного спорта.