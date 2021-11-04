ЗАМАНА - Молодогвардейцы Дагестана поздравили медиков с Днем народного единства

Молодогвардейцы Дагестана поздравили медиков с Днем народного единства

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04 ноября, 2021. Четверг 20:24
Молодогвардейцы Дагестана поздравили медиков с Днем народного единства

Добровольцы Дагестанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» поздравили сотрудников Республиканского центра инфекционных болезней имени С. М. Магомедова с Днем народного единства, информирует РИА "Дагестан".

Молодогвардейцы Дагестана поздравили медиков с Днем народного единства
Общество

Активисты поздравили медиков с государственным праздником в национальных костюмах и передали им дагестанские угощения.

Главный врач центра Равганият Мирзаева выразила благодарность молодогвардейцам за такой сюрприз.

 

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