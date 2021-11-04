Активисты поздравили медиков с государственным праздником в национальных костюмах и передали им дагестанские угощения.
Главный врач центра Равганият Мирзаева выразила благодарность молодогвардейцам за такой сюрприз.
Добровольцы Дагестанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» поздравили сотрудников Республиканского центра инфекционных болезней имени С. М. Магомедова с Днем народного единства, информирует РИА "Дагестан".
Активисты поздравили медиков с государственным праздником в национальных костюмах и передали им дагестанские угощения.
Главный врач центра Равганият Мирзаева выразила благодарность молодогвардейцам за такой сюрприз.
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