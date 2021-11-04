В своей речи он отметил роль Дагестана в истории Российской федерации, напомнил про духовные и культурные традиции дагестанцев, которые из века в век переходят в новое поколение. Полный текст поздравления можно прочитать тут.
Сергей Меликов поздравил жителей Дагестана с Днем народного единства
- Автор Мадина
- 04 ноября, 2021. Четверг 15:31
Лидер Дагестана Сергей Меликов поздравил жителей региона с Днем народного единства, который отмечается сегодня по всей стране.
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