Сергей Меликов поздравил жителей Дагестана с Днем народного единства

Лидер Дагестана Сергей Меликов поздравил жителей региона с Днем народного единства, который отмечается сегодня по всей стране.

В своей речи он отметил роль Дагестана в истории Российской федерации, напомнил про духовные и культурные традиции дагестанцев, которые из века в век переходят в новое поколение. Полный текст поздравления можно прочитать тут.