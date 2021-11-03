В Махачкале обсудили готовность к зиме

В процессе собрания ресурсоснабжающие компании сообщили о результатах выполнения работ в соответствии с планами-графиками. Несмотря на то, что Махачкале выдан паспорт готовности к зиме, существуют недочёты, которые нужно устранить. Главные проблемы связаны с инженерными коммуникациями многоэтажных домов и магистральными сетями. В конце собрания участникам были озвучены соответствующие поручения для выполнения поставленных задач.