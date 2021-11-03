В процессе собрания ресурсоснабжающие компании сообщили о результатах выполнения работ в соответствии с планами-графиками. Несмотря на то, что Махачкале выдан паспорт готовности к зиме, существуют недочёты, которые нужно устранить. Главные проблемы связаны с инженерными коммуникациями многоэтажных домов и магистральными сетями. В конце собрания участникам были озвучены соответствующие поручения для выполнения поставленных задач.
В Махачкале обсудили готовность к зиме
- Автор Мадина
- 03 ноября, 2021. Среда 17:10
Врио главы министерства энергетики и ЖКХ Дагестана Ризван Мурадов провел собрание городского Оперативного штаба по подготовке к использованию объектов ЖКХ в осенне-зимний период 2021/2022 гг.
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