Результаты Республиканского конкурса чтецов среди школьников подвели в Махачкале

Дагестанский государственный театр кукол провел XXIV Республиканский конкурс чтецов «Дагестан – моя любовь и моя клятва», который приурочен к 100-летию со дня образования ДАССР, информирует РИА "Дагестан".

Жюри оценивали ролики с выступлениями детей. В финальный конкурсный день было просмотрено более 180 выступлений участников. В общем на участие в конкурсе поступило 400 заявок со всех районов республики.