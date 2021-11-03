ЗАМАНА - Результаты Республиканского конкурса чтецов среди школьников подвели в Махачкале

Результаты Республиканского конкурса чтецов среди школьников подвели в Махачкале

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03 ноября, 2021. Среда 16:27
Результаты Республиканского конкурса чтецов среди школьников подвели в Махачкале

Дагестанский государственный театр кукол провел XXIV Республиканский конкурс чтецов «Дагестан – моя любовь и моя клятва», который приурочен к 100-летию со дня образования ДАССР, информирует РИА "Дагестан".

Результаты Республиканского конкурса чтецов среди школьников подвели в Махачкале
Общество

Жюри оценивали ролики с выступлениями детей. В финальный конкурсный день было просмотрено более 180 выступлений участников. В общем на участие в конкурсе поступило 400 заявок со всех районов республики.

 

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