В данный момент уборка урожая текущего года уже осуществлена на площади около 10 тысяч га. Урожай риса в республике в этом году ожидается в объеме 115 тысяч тонн. Главными лидерами в рисоводстве региона являются организации Кизлярского района, добавила пресс-служба.
Аграрии Дагестана планируют собрать в текущем году 115 тысяч тонн риса
- Автор Мадина
- 03 ноября, 2021. Среда 15:34
Рис является для Дагестана одной из основных агрокультур. Заметно увеличены средства для развития мелиорации, увеличивается техническая база. Валовый сбор риса достиг в текущем году 111,6 тысячи тонн, что является наилучшим результатом в истории рисоводства региона, информирует пресс-служба Россельхозцентра.
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