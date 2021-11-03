ЗАМАНА - Аграрии Дагестана планируют собрать в текущем году 115 тысяч тонн риса

Аграрии Дагестана планируют собрать в текущем году 115 тысяч тонн риса

Автор
03 ноября, 2021. Среда 15:34
Аграрии Дагестана планируют собрать в текущем году 115 тысяч тонн риса

Рис является для Дагестана одной из основных агрокультур. Заметно увеличены средства для развития мелиорации, увеличивается техническая база. Валовый сбор риса достиг в текущем году 111,6 тысячи тонн, что является наилучшим результатом в истории рисоводства региона, информирует пресс-служба Россельхозцентра.

Аграрии Дагестана планируют собрать в текущем году 115 тысяч тонн риса
Общество

В данный момент уборка урожая текущего года уже осуществлена на площади около 10 тысяч га. Урожай риса в республике в этом году ожидается в объеме 115 тысяч тонн. Главными лидерами в рисоводстве региона являются организации Кизлярского района, добавила пресс-служба.

 

Прочитано 58 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top