Аграрии Дагестана планируют собрать в текущем году 115 тысяч тонн риса

Автор Мадина

Рис является для Дагестана одной из основных агрокультур. Заметно увеличены средства для развития мелиорации, увеличивается техническая база. Валовый сбор риса достиг в текущем году 111,6 тысячи тонн, что является наилучшим результатом в истории рисоводства региона, информирует пресс-служба Россельхозцентра.