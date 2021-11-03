Экскурсию для своих подопечных организовали сотрудники КЦСОН Кайтагского района. Они вывезли пенсионеров в лес рядом с селом Уркарах. Перед этим с ними был проведен инструктаж по технике безопасности.
В Дагестане реализуют инновационный проект «Социальный туризм», в рамках которого подопечные Министерства туризма проводят походы в лес за грибами, ягодами и лекарственными травами, информирует РИА "Дагестан".
Экскурсию для своих подопечных организовали сотрудники КЦСОН Кайтагского района. Они вывезли пенсионеров в лес рядом с селом Уркарах. Перед этим с ними был проведен инструктаж по технике безопасности.
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