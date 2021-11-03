ЗАМАНА - Подопечные Минтруда Дагестана собирают ягоды в рамках проекта «Социальный туризм»

Подопечные Минтруда Дагестана собирают ягоды в рамках проекта «Социальный туризм»

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03 ноября, 2021. Среда 14:57
Подопечные Минтруда Дагестана собирают ягоды в рамках проекта «Социальный туризм»

В Дагестане реализуют инновационный проект «Социальный туризм», в рамках которого подопечные Министерства туризма проводят походы в лес за грибами, ягодами и лекарственными травами, информирует РИА "Дагестан".

Подопечные Минтруда Дагестана собирают ягоды в рамках проекта «Социальный туризм»
Общество

Экскурсию для своих подопечных организовали сотрудники КЦСОН Кайтагского района. Они вывезли пенсионеров в лес рядом с селом Уркарах. Перед этим с ними был проведен инструктаж по технике безопасности.

 

 

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