Подопечные Минтруда Дагестана собирают ягоды в рамках проекта «Социальный туризм»

В Дагестане реализуют инновационный проект «Социальный туризм», в рамках которого подопечные Министерства туризма проводят походы в лес за грибами, ягодами и лекарственными травами, информирует РИА "Дагестан".

Экскурсию для своих подопечных организовали сотрудники КЦСОН Кайтагского района. Они вывезли пенсионеров в лес рядом с селом Уркарах. Перед этим с ними был проведен инструктаж по технике безопасности.