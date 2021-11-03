Юный рыбак поймал огромного золотого каранга весом 11 кг 60 граммов. Позже сообщили, что мальчик поставил сразу 2 мировых рекорда — ребенок стал рекордсменом IGFA по ловле золотых карангов среди мужского пола и поставил рекорд среди юниоров.
11-летний рыбак поймал крупного золотого каранга и установил два мировых рекорда
- Автор Мадина
- 03 ноября, 2021. Среда 13:20
В Австралии 11-летний ребенок поймал на удочку большого золотого каранга и побил рекорд. Об этом информируют на сайте Международной ассоциации спортивного рыболовства.
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