ЗАМАНА - 11-летний рыбак поймал крупного золотого каранга и установил два мировых рекорда

11-летний рыбак поймал крупного золотого каранга и установил два мировых рекорда

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03 ноября, 2021. Среда 13:20
11-летний рыбак поймал крупного золотого каранга и установил два мировых рекорда

В Австралии 11-летний ребенок поймал на удочку большого золотого каранга и побил рекорд. Об этом информируют на сайте Международной ассоциации спортивного рыболовства.

11-летний рыбак поймал крупного золотого каранга и установил два мировых рекорда
Общество

Юный рыбак поймал огромного золотого каранга весом 11 кг 60 граммов. Позже сообщили, что мальчик поставил сразу 2 мировых рекорда — ребенок стал рекордсменом IGFA по ловле золотых карангов среди мужского пола и поставил рекорд среди юниоров.

 

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