«Напряжённая ситуация с коронавирусом принуждает нас ещё на неделю продлить режим нерабочих дней», — сообщил губернатор.
Второй российский регион продлил режим нерабочих дней
- Автор Мадина
- 03 ноября, 2021. Среда 11:45
Томский глава Сергей Жвачкин объявил о продлении действующего в регионе режима нерабочих дней до 15 ноября.
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