На вечеринке в стиле «Игры в кальмара» погибли пять человек

Автор Мадина

В Панаме 5 человек умерли на вечеринке в стиле популярного южнокорейского шоу «Игра в кальмара». Об этом информирует La Razon, ссылаясь на пресс-службу полиции.