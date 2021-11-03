Бойня случилась в одном из клубов Санта-Аны, в котором члены враждующих банд начали перестрелку. В результате скончались 5 человек, среди них нападавший, еще 7 получили травмы. Кроме того, полицейские в процессе спецоперации арестовали двоих человек, которые могут быть связаны со стрельбой.
На вечеринке в стиле «Игры в кальмара» погибли пять человек
- Автор Мадина
- 03 ноября, 2021. Среда 09:26
В Панаме 5 человек умерли на вечеринке в стиле популярного южнокорейского шоу «Игра в кальмара». Об этом информирует La Razon, ссылаясь на пресс-службу полиции.
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