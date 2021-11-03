Появился второй полный трейлер «Морбиуса» с Джаредом Лето

Как отметил Джаред Лето, Морбиус всегда был важной частью вселенной Marvel. «Он великолепен и силен. Обладает уникальными способностями, но его силы, кажется, вышли из-под его контроля», — добавил Джаред Лето. Он отметил, что для роли он прилагал большие усилия, особенно в сцене, когда Морбиус превращается из больного человека в чудовищного монстра. Есть вероятность, что картина выйдет 21 января следующего года.