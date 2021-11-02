С использованием мер государственной поддержки в регионе идут работы по созданию молочных производств разной мощности. С целью ознакомления с процессом реализации одной из программ в области молочного скотоводства, первый заместитель главы сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов приехал с визитом в КФХ «Абдусаламов» Бабаюртовского района. Там идет постройка современного высокотехнологичного молочного комплекса на 170 коров. Как сообщил лидер проекта Ашурбек Джахбаров, в ближайшем будущем ожидается поступление технологий немецкого бренда Westfalia – лидера Европы по производству оборудования для молочной сферы. Подробнее можно прочитать тут.
Дагестан взял курс на модернизацию молочного скотоводства
- Автор Мадина
- 02 ноября, 2021. Вторник 14:20
Дагестан занимает 1 место в России по поголовью коров, их численность составляет 464 тысячи голов, информирует пресс-служба Минсельхозпрода Дагестана.
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