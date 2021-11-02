В общем во втором полугодии 2021 года начато 503 уголовных дела, выявлено 293 гражданина, причастных к противозаконным действиям этого вида. Заблокированы 2 036 сайтов, занимающихся подобной деятельностью.
В РФ возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о вакцинации
- Автор Мадина
- 02 ноября, 2021. Вторник 13:31
Полицейские во второй части 2021 года открыли 503 уголовных дела за распространение фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса, выявлены 293 фигуранта, информирует ТАСС, ссылаясь на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
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