В РФ возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о вакцинации

Автор Мадина

Полицейские во второй части 2021 года открыли 503 уголовных дела за распространение фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса, выявлены 293 фигуранта, информирует ТАСС, ссылаясь на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.