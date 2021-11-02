Искусственный интеллект начал ставить более точные диагнозы, когда его стали штрафовать

Автор Мадина

Исследователи из Южной Африки, которые представляют Йоханнесбургский университет, доказали, что если ввести систему штрафов для искусственного интеллекта, используемого для постановки диагнозов, то результаты работы ИИ становятся точнее. Исследование на эту тему вышло в издании Informatics in Medicine Unlocked.