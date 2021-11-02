ЗАМАНА - Искусственный интеллект начал ставить более точные диагнозы, когда его стали штрафовать

Искусственный интеллект начал ставить более точные диагнозы, когда его стали штрафовать

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02 ноября, 2021. Вторник 13:24
Искусственный интеллект начал ставить более точные диагнозы, когда его стали штрафовать

Исследователи из Южной Африки, которые представляют Йоханнесбургский университет, доказали, что если ввести систему штрафов для искусственного интеллекта, используемого для постановки диагнозов, то результаты работы ИИ становятся точнее. Исследование на эту тему вышло в издании Informatics in Medicine Unlocked.

Искусственный интеллект начал ставить более точные диагнозы, когда его стали штрафовать
Общество

Алгоритмы, которые приближены к искусственному интеллекту, все чаще используются в медицинских целях — например, искусственный интеллект может результативно ставить диагнозы даже там, где не уверены лучшие медики. У алгоритма бывают и промахи, что в достаточной мере мешает их активному широкому распространению.

 

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