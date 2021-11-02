Алгоритмы, которые приближены к искусственному интеллекту, все чаще используются в медицинских целях — например, искусственный интеллект может результативно ставить диагнозы даже там, где не уверены лучшие медики. У алгоритма бывают и промахи, что в достаточной мере мешает их активному широкому распространению.
Искусственный интеллект начал ставить более точные диагнозы, когда его стали штрафовать
- Автор Мадина
- 02 ноября, 2021. Вторник 13:24
Исследователи из Южной Африки, которые представляют Йоханнесбургский университет, доказали, что если ввести систему штрафов для искусственного интеллекта, используемого для постановки диагнозов, то результаты работы ИИ становятся точнее. Исследование на эту тему вышло в издании Informatics in Medicine Unlocked.
Алгоритмы, которые приближены к искусственному интеллекту, все чаще используются в медицинских целях — например, искусственный интеллект может результативно ставить диагнозы даже там, где не уверены лучшие медики. У алгоритма бывают и промахи, что в достаточной мере мешает их активному широкому распространению.
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