Песков добавил, что Кремль лишь представил план действий, а каждый регион страны обладает особыми полномочиями на период эпидемии и имеет право принимать самостоятельные решения.
Песков призвал не верить слухам о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября
- Автор Мадина
- 02 ноября, 2021. Вторник 13:21
Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября, призвал не верить непроверенной информации, а ориентироваться на официальные сведения.
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