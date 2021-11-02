Песков призвал не верить слухам о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября

Автор Мадина

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября, призвал не верить непроверенной информации, а ориентироваться на официальные сведения.