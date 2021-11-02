ЗАМАНА - Песков призвал не верить слухам о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября

Песков призвал не верить слухам о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября

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02 ноября, 2021. Вторник 13:21
Песков призвал не верить слухам о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября, призвал не верить непроверенной информации, а ориентироваться на официальные сведения.

Песков призвал не верить слухам о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября
Общество

Песков добавил, что Кремль лишь представил план действий, а каждый регион страны обладает особыми полномочиями на период эпидемии и имеет право принимать самостоятельные решения.

 

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