Кроме того, Росавиация информирует, что более 30 самолетов отправили на запасные аэродромы из-за сильного тумана в Москве.
В аэропортах Москвы задержано или отменено более 200 рейсов
- Автор Мадина
- 02 ноября, 2021. Вторник 10:55
По сведениям на 10:40 по московскому времени, во Внуково 63 рейса задержали, 6 отменили, в Домодедово 57 задержали, 13 отменили. В Шереметьево — задержали 51 рейс и отменили 15.
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