ЗАМАНА - В аэропортах Москвы задержано или отменено более 200 рейсов

В аэропортах Москвы задержано или отменено более 200 рейсов

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02 ноября, 2021. Вторник 10:55
В аэропортах Москвы задержано или отменено более 200 рейсов

По сведениям на 10:40 по московскому времени, во Внуково 63 рейса задержали, 6 отменили, в Домодедово 57 задержали, 13 отменили. В Шереметьево — задержали 51 рейс и отменили 15.

В аэропортах Москвы задержано или отменено более 200 рейсов
Общество

Кроме того, Росавиация информирует, что более 30 самолетов отправили на запасные аэродромы из-за сильного тумана в Москве.

 

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