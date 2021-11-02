В аэропортах Москвы задержано или отменено более 200 рейсов

Автор Мадина

По сведениям на 10:40 по московскому времени, во Внуково 63 рейса задержали, 6 отменили, в Домодедово 57 задержали, 13 отменили. В Шереметьево — задержали 51 рейс и отменили 15.