В субботу, 30 октября, в Пятигорске объявили результаты 3 смены форума “Машук-2021”.
Как сообщают, его победителями стали 13 человек, среди которых двое дагестанцев. Каждый победитель получил помощь для своих проектов на общую сумму 4 490 000 рублей. Среди этих везунчиков – два дагестанца: Шамиль Гасанов с проектом “Dar” и Магомедсаид Алиомаров с проектом “Трезвый выбор”. Им вручили поддержку в 400 000 и 350 000 рублей. Мероприятие проходило в онлайн и офлайн форматах. В общем в нем приняли участие более 2 тысяч россиян.
Двое дагестанцев победили в грантовом конкурсе форума «Машук-2021»
- Автор Мадина
- 02 ноября, 2021. Вторник 10:17
Представители от Республики Дагестан одержали победу в грантовом конкурсе на 3 смене форума «Машук-2021» в городе Пятигорске, информирует РИА "Дагестан".
В субботу, 30 октября, в Пятигорске объявили результаты 3 смены форума “Машук-2021”.
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