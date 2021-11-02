Двое дагестанцев победили в грантовом конкурсе форума «Машук-2021»

В субботу, 30 октября, в Пятигорске объявили результаты 3 смены форума “Машук-2021”.

Как сообщают, его победителями стали 13 человек, среди которых двое дагестанцев. Каждый победитель получил помощь для своих проектов на общую сумму 4 490 000 рублей. Среди этих везунчиков – два дагестанца: Шамиль Гасанов с проектом “Dar” и Магомедсаид Алиомаров с проектом “Трезвый выбор”. Им вручили поддержку в 400 000 и 350 000 рублей. Мероприятие проходило в онлайн и офлайн форматах. В общем в нем приняли участие более 2 тысяч россиян.