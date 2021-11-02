ЗАМАНА - МФЦ Дагестана начали принимать заявки на бесплатное подключение газа к участку

МФЦ Дагестана начали принимать заявки на бесплатное подключение газа к участку

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02 ноября, 2021. Вторник 08:19
МФЦ Дагестана начали принимать заявки на бесплатное подключение газа к участку

Теперь граждане могут отправить заявку в МФЦ на подключение газа к участку, информирует РИА "Дагестан".

МФЦ Дагестана начали принимать заявки на бесплатное подключение газа к участку
Общество

Чтобы это сделать, дагестанцы должны заполнить заявление на догазификацию. Догазификация – это подведение газа до границ земельного участка без привлечения средств человека. При этом в городе или селе уже должен существовать газопровод.

Заявку может отправить физическое лицо, а газ должен применяться для домашних дел, которые не связаны с бизнес-сферой.

Какие документы необходимо иметь: правоустанавливающие документы на земельный участок и объект капитального строительства, которому нужно провести газ, а также ситуационный план.

 

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