МФЦ Дагестана начали принимать заявки на бесплатное подключение газа к участку

Теперь граждане могут отправить заявку в МФЦ на подключение газа к участку, информирует РИА "Дагестан".

Чтобы это сделать, дагестанцы должны заполнить заявление на догазификацию. Догазификация – это подведение газа до границ земельного участка без привлечения средств человека. При этом в городе или селе уже должен существовать газопровод.

Заявку может отправить физическое лицо, а газ должен применяться для домашних дел, которые не связаны с бизнес-сферой.

Какие документы необходимо иметь: правоустанавливающие документы на земельный участок и объект капитального строительства, которому нужно провести газ, а также ситуационный план.