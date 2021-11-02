Роспотребнадзор не исключает, что нерабочие дни в стране могут продлить

Автор Мадина

В Роспотребнадзоре ответили на вопрос, который интересует многих граждан России. Во всех субъектах начались нерабочие дни по-разному, но дата окончания назначена одна – 7 ноября. 1 ноября впервые было заявлено, что нерабочие дни могут быть продлены.