Как заявила руководительница Роспотребнадзора Анна Попова, эффект от нерабочих дней не появится мгновенно. Для этого необходимо время, хотя бы 2 недели. Попова добавила, что в эти нерабочие дни не стоит откладывать поход к своему врачу.
Роспотребнадзор не исключает, что нерабочие дни в стране могут продлить
- Автор Мадина
- 02 ноября, 2021. Вторник 08:14
В Роспотребнадзоре ответили на вопрос, который интересует многих граждан России. Во всех субъектах начались нерабочие дни по-разному, но дата окончания назначена одна – 7 ноября. 1 ноября впервые было заявлено, что нерабочие дни могут быть продлены.
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