На церемонии открытия площадки заместитель руководителя администрации Избербаша Сабир Гамзабеков поблагодарил депутата Народного Собрания Хабибуллу Магомедову за размещения детской площадки. Парк благоустроили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
В Избербаше открылась новая детская площадка в парке Победы
- Автор Мадина
- 02 ноября, 2021. Вторник 01:30
В Избербаше появилась новая детская площадка в парке Победы в Новом городке. Это подарок детям города от депутата Народного Собрания Хабибуллы Магомедова.
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