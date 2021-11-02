ЗАМАНА - В Избербаше открылась новая детская площадка в парке Победы

В Избербаше открылась новая детская площадка в парке Победы

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02 ноября, 2021. Вторник 01:30
В Избербаше открылась новая детская площадка в парке Победы

В Избербаше появилась новая детская площадка в парке Победы в Новом городке. Это подарок детям города от депутата Народного Собрания Хабибуллы Магомедова.

В Избербаше открылась новая детская площадка в парке Победы
Общество

На церемонии открытия площадки заместитель руководителя администрации Избербаша Сабир Гамзабеков поблагодарил депутата Народного Собрания Хабибуллу Магомедову за размещения детской площадки. Парк благоустроили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

 

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