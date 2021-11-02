Накануне в реке Аварское Койсу были найдены пакеты с медицинскими отходами, в том числе с использованными одноразовыми шприцами и системами для внутривенных инъекций. Проверка по этому инциденту осуществляется следственными органами.
Руководство Дагестана поручило за неделю выяснить, кто выбросил десять мешков шприцев в реку
- Автор Мадина
- 02 ноября, 2021. Вторник 01:06
Собрание о ситуации с найденными медицинскими шприцами в реке Аварское Койсу прошло вчера, 1 ноября, под руководством премьер-министра Дагестана Абдулпатаха Амирханова.
Премьер, отметив недопустимость таких явлений, поручил в течение недели узнать, кто стоит за данным происшествием. Он добавил, что нужно контролировать работу организаций по вывозу медицинских отходов, с которыми у учреждений есть договоренность. Подробнее можно прочитать тут.
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