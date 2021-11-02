Руководство Дагестана поручило за неделю выяснить, кто выбросил десять мешков шприцев в реку

Собрание о ситуации с найденными медицинскими шприцами в реке Аварское Койсу прошло вчера, 1 ноября, под руководством премьер-министра Дагестана Абдулпатаха Амирханова.

Накануне в реке Аварское Койсу были найдены пакеты с медицинскими отходами, в том числе с использованными одноразовыми шприцами и системами для внутривенных инъекций. Проверка по этому инциденту осуществляется следственными органами.