ЗАМАНА - Руководство Дагестана поручило за неделю выяснить, кто выбросил десять мешков шприцев в реку

Руководство Дагестана поручило за неделю выяснить, кто выбросил десять мешков шприцев в реку

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02 ноября, 2021. Вторник 01:06
Руководство Дагестана поручило за неделю выяснить, кто выбросил десять мешков шприцев в реку

Собрание о ситуации с найденными медицинскими шприцами в реке Аварское Койсу прошло вчера, 1 ноября, под руководством  премьер-министра Дагестана Абдулпатаха Амирханова.

Руководство Дагестана поручило за неделю выяснить, кто выбросил десять мешков шприцев в реку
Общество

Накануне в реке Аварское Койсу были найдены пакеты с медицинскими отходами, в том числе с использованными одноразовыми шприцами и системами для внутривенных инъекций. Проверка по этому инциденту осуществляется следственными органами.

Премьер, отметив недопустимость таких явлений, поручил в течение недели узнать, кто стоит за данным происшествием. Он добавил, что нужно контролировать работу организаций по вывозу медицинских отходов, с которыми у учреждений есть договоренность. Подробнее можно прочитать тут.

 

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