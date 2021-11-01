Нерабочие дни будут идти с сохранением заработной платы. В эту неделю будут ужесточены требования к работе разного рода компаний.
За весь период в регионе выявлен 50 641 случай заболевания коронавирусом.
Руководство Новгородской области объявило о продлении режима нерабочих дней еще на неделю, начиная с 8 ноября, рассказал губернатор региона Андрей Никитин.
Нерабочие дни будут идти с сохранением заработной платы. В эту неделю будут ужесточены требования к работе разного рода компаний.
За весь период в регионе выявлен 50 641 случай заболевания коронавирусом.
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