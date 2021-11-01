ЗАМАНА - Новгородская область первой в России продлит нерабочие дни

Новгородская область первой в России продлит нерабочие дни

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01 ноября, 2021. Понедельник 17:08
Новгородская область первой в России продлит нерабочие дни

Руководство Новгородской области объявило о продлении режима нерабочих дней еще на неделю, начиная с 8 ноября, рассказал губернатор региона Андрей Никитин.

Новгородская область первой в России продлит нерабочие дни
Общество

Нерабочие дни будут идти с сохранением заработной платы. В эту неделю будут ужесточены требования к работе разного рода компаний.

За весь период в регионе выявлен 50 641 случай заболевания коронавирусом.

 

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