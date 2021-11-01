Медведев добавил, что жизнь в такой атмосфере требует взвешенных решений и долгой войны с эпидемией, которую необходимо вести сообща всеми странами планеты, несмотря на политические разногласия.
Медведев заявил о пятой фазе пандемии коронавируса
- Автор Мадина
- 01 ноября, 2021. Понедельник 16:58
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью «Российской газете» заметил, что Россия с весны текущего года пребывает в 5 фазе коронавирусной эпидемии, когда заметен еще один подъем уровня заболеваемости, который с увеличением объема тестирования достиг исторического антирекорда и пребывает на почти критическом уровне.