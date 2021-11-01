ЗАМАНА - В рамках государственного проекта 130 соотечественников переехали в Дагестан

В рамках государственного проекта 130 соотечественников переехали в Дагестан

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01 ноября, 2021. Понедельник 16:17
В рамках государственного проекта 130 соотечественников переехали в Дагестан

В рамках государственного проекта, который реализует Министерство труда Дагестана, 130 соотечественников переехали в регион, информирует РИА "Дагестан".

В рамках государственного проекта 130 соотечественников переехали в Дагестан
Общество

Уже два года Минтруда региона реализует государственный проект по оказанию содействия добровольному переезду в Россию соотечественников, живущих за рубежом. 

С начала 2021 года пришло 48 заявлений об участии в государственном проекте, в которых имеется информация о 130 соотечественниках: 48 из них участники государственного проекта и 82 – члены их семей. 

 

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