В рамках государственного проекта 130 соотечественников переехали в Дагестан

Уже два года Минтруда региона реализует государственный проект по оказанию содействия добровольному переезду в Россию соотечественников, живущих за рубежом.



С начала 2021 года пришло 48 заявлений об участии в государственном проекте, в которых имеется информация о 130 соотечественниках: 48 из них участники государственного проекта и 82 – члены их семей.