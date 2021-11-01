ЗАМАНА - Прошло первое собрание Совета школьников и студентов при Министерстве образования и науки Дагестана

Прошло первое собрание Совета школьников и студентов при Министерстве образования и науки Дагестана

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01 ноября, 2021. Понедельник 14:43
Прошло первое собрание Совета школьников и студентов при Министерстве образования и науки Дагестана

Первое собрание Совета школьников и студентов при Минобразовании Дагестана прошло в пятницу, 29 октября, в конференц-зале ведомства. Мероприятие прошло под руководством заместителя главы министерства образования и науки региона Али Магомедова.

Прошло первое собрание Совета школьников и студентов при Министерстве образования и науки Дагестана
Общество

«Совет школьников и студентов при Минобразовании республики организован по инициативе руководителя Дагестана Сергея Меликова. В него попали 20 лучших студентов и школьников региона. Ведомство верит в активное сотрудничество с вами и ждет от вас интересных идей для улучшения системы образования»,- выступил с речью к участникам собрания Али Магомедов. 

На первом собрании был выбран председатель совета. Свои кандидатуры представили 4 школьника и студента. Они рассказали о своих планах на этой должности за минуту. По итогам тайного голосования председателем был выбран ученик МБОУ «СОШ №20» Дербента Абульфез Бабаев. Подробнее можно прочитать тут.

 

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