Прошло первое собрание Совета школьников и студентов при Министерстве образования и науки Дагестана

Первое собрание Совета школьников и студентов при Минобразовании Дагестана прошло в пятницу, 29 октября, в конференц-зале ведомства. Мероприятие прошло под руководством заместителя главы министерства образования и науки региона Али Магомедова.

«Совет школьников и студентов при Минобразовании республики организован по инициативе руководителя Дагестана Сергея Меликова. В него попали 20 лучших студентов и школьников региона. Ведомство верит в активное сотрудничество с вами и ждет от вас интересных идей для улучшения системы образования»,- выступил с речью к участникам собрания Али Магомедов.