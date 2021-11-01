В этот раз спонсором фестиваля снова стала организация «Гачалав Групп» @gachalav.ru.
В Дербенте продолжается стрит-арт фестиваль «Стена»
- Автор Мадина
- 01 ноября, 2021. Понедельник 14:37
В рамках фестиваля известные уличные художники рисуют картины на стенах многоквартирных зданий древнейшего города России Дербента. В акции участвуют следующие авторы: Данила Шмелев из Москвы, Андрей Калугин из Махачкалы, Илья Робе из Санкт-Петербурга, Василий Коптырев из Красноярска и Деян Иванович из Сербии.
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