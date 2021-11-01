В рамках фестиваля известные уличные художники рисуют картины на стенах многоквартирных зданий древнейшего города России Дербента. В акции участвуют следующие авторы: Данила Шмелев из Москвы, Андрей Калугин из Махачкалы, Илья Робе из Санкт-Петербурга, Василий Коптырев из Красноярска и Деян Иванович из Сербии.