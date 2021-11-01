Руководитель Минимущества Дагестана посетил Магарамкентский район

По заданию лидера Дагестана Сергея Меликова вчера, 31 октября, врио главы министерства по земельным и имущественным отношениям региона Заур Эминов вместе с сотрудниками Минтранса республики и Комитета по лесному хозяйству региона приехали с рабочим визитом в Магарамкентский район.⁣⁣

Визит прошел для выявления возможных мест размещения стоянок дорожно-логистического центра для улучшения пропускной способности автомобильных пунктов пропуска «Яраг-Казмаляр» и «Тагиркент-Казмаляр».⁣⁣⠀⁣⁣⠀

К делегации присоединился и руководитель Магарамкентского района Фарид Ахмедов.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

В ходе мероприятия были выбраны земельные участки и отработаны варианты размещения объектов инфраструктуры для пункта пропуска и стоянок дорожно-логистического центра.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

По результатам визита проработаны несколько вариантов решений по каждой базе и последующего ремонта указанных пунктов пропуска, которые будут представлены правительству Дагестана.