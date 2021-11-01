Руководство Гергебильского района Дагестана осуществляет проверку после того, как экологи обнаружили в реке Аварское Койсу большое число использованных шприцов, информирует пресс-служба администрации района.

Руководство Гергебильского района Дагестана осуществляет проверку после того, как экологи обнаружили в реке Аварское Койсу большое число использованных шприцов, информирует пресс-служба администрации района.

Накануне глава Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов сообщил РИА Новости, что экологи обнаружили в реке Аварское Койсу большое число использованных шприцов, являющихся опасными для жизни людей и природы.