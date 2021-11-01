Накануне глава Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов сообщил РИА Новости, что экологи обнаружили в реке Аварское Койсу большое число использованных шприцов, являющихся опасными для жизни людей и природы.
Руководство Гергебильского района Дагестана проводит проверку после обнаруженных в реке шприцов
- Автор Мадина
- 01 ноября, 2021. Понедельник 09:35
Руководство Гергебильского района Дагестана осуществляет проверку после того, как экологи обнаружили в реке Аварское Койсу большое число использованных шприцов, информирует пресс-служба администрации района.
Пресс-служба администрации отметила, что найденные в реке десять мешков с медицинскими отходами будут перевезены на территорию ЦРБ района, где их изучат следственные органы, а потом утилизируют.
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