ЗАМАНА - Более 5 тысяч медалей завоевано дагестанскими спортсменами за 4 года по олимпийским видам спорта

Более 5 тысяч медалей завоевано дагестанскими спортсменами за 4 года по олимпийским видам спорта

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31 октября, 2021. Воскресенье 01:43
Более 5 тысяч медалей завоевано дагестанскими спортсменами за 4 года по олимпийским видам спорта
Премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов в пятницу, 29 октября, провёл собрание регионального кабинета министров.
Более 5 тысяч медалей завоевано дагестанскими спортсменами за 4 года по олимпийским видам спорта
Общество

В процессе заседания члены Правительства обсудили результаты выступления республиканских спортсменов на XXXII летних Олимпийских и XVI летних Паралимпийских играх прошлого года в Токио и цели по развитию Олимпийских и Паралимпийских видов спорта в регионе.

Премьер заметил, что по результатам выступления в составе сборных Олимпийского и Паралимпийского комитетов РФ, республиканские спортсмены выиграли восемь медалей.

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