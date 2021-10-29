Сотрудники компании сообщили, что спустя почти месяц после выхода Windows 11 Microsoft увеличила объемы развертывания операционной системы для установки. Представители Windows добавили, что установке новой системы на большее количество компьютеров способствует особая модель искусственного интеллекта.
Windows 11 установят нейросети
- Автор Мадина
- 29 октября, 2021. Пятница 17:05
В Microsoft рассказали о помогающей распространять Windows 11 нейросети. Об этом информирует официальный сайт корпорации.
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