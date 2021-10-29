ЗАМАНА - Windows 11 установят нейросети

Windows 11 установят нейросети

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29 октября, 2021. Пятница 17:05
Windows 11 установят нейросети

В Microsoft рассказали о помогающей распространять Windows 11 нейросети. Об этом информирует официальный сайт корпорации.

Windows 11 установят нейросети
Общество

Сотрудники компании сообщили, что спустя почти месяц после выхода Windows 11 Microsoft увеличила объемы развертывания операционной системы для установки. Представители Windows добавили, что установке новой системы на большее количество компьютеров способствует особая модель искусственного интеллекта.

 

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