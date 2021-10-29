ЗАМАНА - В Дагестане собираются провести ремонт Тарнаирских очистных сооружений

В Дагестане собираются провести ремонт Тарнаирских очистных сооружений

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29 октября, 2021. Пятница 15:51
В Дагестане собираются провести ремонт Тарнаирских очистных сооружений

В Дагестане собираются отремонтировать Тарнаирские очистные сооружения.

В Дагестане собираются провести ремонт Тарнаирских очистных сооружений
Общество

Объявлен тендер по выбору подрядчика, который займется созданием сметной документации для ремонта Тарнаирских очистных сооружений. Цена тендера: 16,7 миллиона рублей. Стоит напомнить, что открытие сооружений прошло летом 2017 года

 

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