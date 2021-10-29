«В рамках указа Правительства России мы приобрели 116 автобусов разных марок для школ. Куплены автобусы марки «ГАЗ» – 71 единица, марки «УАЗ» – 18 единиц, марки «ПАЗ» – 27 единиц»,- заметил врио заместителя премьер-министра Дагестана Мурад Казиев.
116 школьных автобусов получили образовательные организации Дагестана
- Автор Мадина
- 29 октября, 2021. Пятница 15:47
В Махачкале новые школьные автобусы передали учебным заведениям. Всего 116 автобусов было приобретено для школ города.
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