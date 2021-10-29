ЗАМАНА - 116 школьных автобусов получили образовательные организации Дагестана

116 школьных автобусов получили образовательные организации Дагестана

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29 октября, 2021. Пятница 15:47
116 школьных автобусов получили образовательные организации Дагестана

В Махачкале новые школьные автобусы передали учебным заведениям. Всего 116 автобусов было приобретено для школ города.

116 школьных автобусов получили образовательные организации Дагестана
Общество

«В рамках указа Правительства России мы приобрели 116 автобусов разных марок для школ. Куплены автобусы марки «ГАЗ» – 71 единица, марки «УАЗ» – 18 единиц, марки «ПАЗ» – 27 единиц»,- заметил врио заместителя премьер-министра Дагестана Мурад Казиев.

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