ЗАМАНА - В Махачкале проходит III Международный урбанистический форум «Дагестан: новые сценарии развития»

В Махачкале проходит III Международный урбанистический форум «Дагестан: новые сценарии развития»

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29 октября, 2021. Пятница 14:39
В Махачкале проходит III Международный урбанистический форум «Дагестан: новые сценарии развития»

В Махачкале, на базе Исторического парка «Россия – моя история», начался III Международный форум урбанистики «Дагестан: новые сценарии развития».

В Махачкале проходит III Международный урбанистический форум «Дагестан: новые сценарии развития»
Общество

Главной повесткой первого дня деятельности мероприятия стала современная архитектурно-градостроительная политика.  Форум начался с publictalk «Современные общественные пространства – новые символы и точки притяжения в городах и регионах». Подробнее можно прочитать тут.

 

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