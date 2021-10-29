Главной повесткой первого дня деятельности мероприятия стала современная архитектурно-градостроительная политика. Форум начался с publictalk «Современные общественные пространства – новые символы и точки притяжения в городах и регионах». Подробнее можно прочитать тут.
В Махачкале проходит III Международный урбанистический форум «Дагестан: новые сценарии развития»
- Автор Мадина
- 29 октября, 2021. Пятница 14:39
В Махачкале, на базе Исторического парка «Россия – моя история», начался III Международный форум урбанистики «Дагестан: новые сценарии развития».
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