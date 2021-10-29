Из-за эпидемии коронавируса форум проводится в офлайн (для ограниченного количества участников) и онлайн (на площадке Zoom) форматах.
Мероприятие охватывает следующие темы: «Волонтерство в сфере медицины. Инклюзивное волонтерство»;. «Экологическое волонтерство. Основные тренды и проекты»; «Волонтерство – как карьерная лестница»; «Волонтерство в сфере ЧС и поиска людей».
Офлайн форум проведут в Республиканском молодежном центре и в Дагестанском государственном аграрном университете. Попасть туда можно при предъявлении сертификата о вакцинации или результатов ПЦР-теста. Начало мероприятия в 13:00.