ЗАМАНА - В Республике Дагестан пройдет добровольческий форум «ПРО Добро»

В Республике Дагестан пройдет добровольческий форум «ПРО Добро»

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29 октября, 2021. Пятница 11:41
В Республике Дагестан пройдет добровольческий форум «ПРО Добро»

С сегодняшнего дня по 31 октября в Махачкале будет идти Республиканский добровольческий форум «ПРО Добро». Его главная задача заключается в создании условий для социально-общественной самореализации молодого поколения и максимальном использовании ее потенциала для развития волонтерства.

В Республике Дагестан пройдет добровольческий форум «ПРО Добро»
Общество

Из-за эпидемии коронавируса форум проводится в офлайн (для ограниченного количества участников) и онлайн (на площадке Zoom) форматах. 

Мероприятие охватывает следующие темы: «Волонтерство в сфере медицины. Инклюзивное волонтерство»;. «Экологическое волонтерство. Основные тренды и проекты»; «Волонтерство – как карьерная лестница»; «Волонтерство в сфере ЧС и поиска людей».

Офлайн форум проведут в Республиканском молодежном центре и в Дагестанском государственном аграрном университете. Попасть туда можно при предъявлении сертификата о вакцинации или результатов ПЦР-теста. Начало мероприятия в 13:00.

 

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