В Махачкале продолжается снос незаконных строений

Прокуратура Махачкалы продолжает осуществлять координацию работы службы судебных приставов и органов местного самоуправления по сносу многоквартирных зданий, которые признаны решениями районных судов незаконными постройками. Были ликвидированы еще два самовольно построенных зданий высотностью 5 и более этажей, находящихся в микрорайоне «Пальмира» и по проспекту Насрутдинова.