Прокуратура Махачкалы продолжает осуществлять координацию работы службы судебных приставов и органов местного самоуправления по сносу многоквартирных зданий, которые признаны решениями районных судов незаконными постройками. Были ликвидированы еще два самовольно построенных зданий высотностью 5 и более этажей, находящихся в микрорайоне «Пальмира» и по проспекту Насрутдинова.
В Махачкале продолжается снос незаконных строений
- Автор Мадина
- 29 октября, 2021. Пятница 11:36
В Махачкале не останавливается работа по проведению ликвидации незаконно возведенных зданий, информирует пресс-служба надзорного ведомства.