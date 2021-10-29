Как сообщают, данный показатель на 16% больше, чем в первом квартале 2021 года. Меньше всего платежей выплачивают в следующих городах: Дагестанские Огни (40,3%), Хасавюрт (45,3%), Буйнакск (54,3%), Южно-Сухокумск (54,8%). Стоит напомнить, что хуже всего платежная дисциплина зафиксирована среди компаний коммунального комплекса региона.
Население Дагестана стало больше платить за услуги ЖКХ
- Автор Мадина
- 29 октября, 2021. Пятница 09:40
Уровень платежей дагестанцев за жилищно-коммунальные услуги за I полугодие текущего года в среднем по региону составляет 64%.
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