Оперштабы будут дежурить и вести мониторинг за обстановкой во всех сферах. Как заявил премьер-министр РД Абдулпатах Амирханов, в состав данных штабов войдут сотрудники всех оперативных служб и ресурсоснабжающих организаций.
В период нерабочих дней в каждом муниципалитете Дагестана организуют оперативные штабы
- Автор Мадина
- 29 октября, 2021. Пятница 09:34
В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября во всех муниципальных образованиях республики будут организованы оперативные штабы.
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