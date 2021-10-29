В период нерабочих дней в каждом муниципалитете Дагестана организуют оперативные штабы

В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября во всех муниципальных образованиях республики будут организованы оперативные штабы.

Оперштабы будут дежурить и вести мониторинг за обстановкой во всех сферах. Как заявил премьер-министр РД Абдулпатах Амирханов, в состав данных штабов войдут сотрудники всех оперативных служб и ресурсоснабжающих организаций.