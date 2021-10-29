Большая часть из них (почти 73 процента) случилась на станциях электроснабжения.
Одно из самых серьезных было связано с аварийным отключением высоковольтной линии в горной части республики.
В зоне отключения оказался 161 населенный пункт с населением 50 тысяч человек. Селевые потоки смыли 40 опор ЛЭП, 20 км электропроводов.
В Дагестане в системе ЖКХ с апреля выявлено более 500 аварий на объектах ЖКХ
- Автор Мадина
- 29 октября, 2021. Пятница 09:29
В Дагестане с момента прошлого завершения отопительного сезона (с 15 апреля) в системе ЖКХ зафиксированы 569 аварийных инцидентов.
Большая часть из них (почти 73 процента) случилась на станциях электроснабжения.
Одно из самых серьезных было связано с аварийным отключением высоковольтной линии в горной части республики.
В зоне отключения оказался 161 населенный пункт с населением 50 тысяч человек. Селевые потоки смыли 40 опор ЛЭП, 20 км электропроводов.
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