В Дагестане в системе ЖКХ с апреля выявлено более 500 аварий на объектах ЖКХ

Автор Мадина

В Дагестане с момента прошлого завершения отопительного сезона (с 15 апреля) в системе ЖКХ зафиксированы 569 аварийных инцидентов.