ЗАМАНА - В Дагестане в системе ЖКХ с апреля выявлено более 500 аварий на объектах ЖКХ

В Дагестане в системе ЖКХ с апреля выявлено более 500 аварий на объектах ЖКХ

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29 октября, 2021. Пятница 09:29
В Дагестане в системе ЖКХ с апреля выявлено более 500 аварий на объектах ЖКХ

В Дагестане с момента прошлого завершения отопительного сезона (с 15 апреля) в системе ЖКХ зафиксированы 569 аварийных инцидентов.

В Дагестане в системе ЖКХ с апреля выявлено более 500 аварий на объектах ЖКХ
Общество

Большая часть из них (почти 73 процента) случилась на станциях электроснабжения.  Одно из самых серьезных было связано с аварийным отключением высоковольтной линии в горной части республики. В зоне отключения оказался 161 населенный пункт с населением 50 тысяч человек. Селевые потоки смыли 40 опор ЛЭП, 20 км электропроводов.

 

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