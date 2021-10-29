ЗАМАНА - При Главе Дагестана организуют инвестиционный Совет

При Главе Дагестана организуют инвестиционный Совет

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29 октября, 2021. Пятница 08:17
При Главе Дагестана организуют инвестиционный Совет

В Дагестане при руководителе Дагестана организован Совет по улучшения инвестиционного климата и развитию бизнес-сектора.

При Главе Дагестана организуют инвестиционный Совет
Общество

Целями Совета станут улучшение инвестиционной привлекательности республики, расширение участия бизнес-сообщества в указанной области. В составе Совета находятся сотрудники профильных министерств и ведомств, банковского сектора и др.

 

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