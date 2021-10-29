Целями Совета станут улучшение инвестиционной привлекательности республики, расширение участия бизнес-сообщества в указанной области. В составе Совета находятся сотрудники профильных министерств и ведомств, банковского сектора и др.
При Главе Дагестана организуют инвестиционный Совет
- Автор Мадина
- 29 октября, 2021. Пятница 08:17
В Дагестане при руководителе Дагестана организован Совет по улучшения инвестиционного климата и развитию бизнес-сектора.
Последнее от Мадина
- Картина «Джонджоли» c Юлией Пересильд получил награду на международном питчинге в Кельне
- Глава Дагестана Сергей Меликов наградил победителей турнира по стрельбе среди сотрудников силовых структур
- Авторы фильма Resident Evil опубликовали трейлер о Клэр Редфилд
- Основатель Facebook Цукерберг: компания сменит название на Meta с 28 октября
- Профориентацию на выставке "Лаборатория будущего" в Дагестане пройдут 3,6 тыс. школьников