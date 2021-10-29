Турнир состоял из 12 дисциплин, в которых соревновались 10 команд Росгвардии, УФСБ региона, Пограничного Управления ФСБ, таможни, ФСИН республики, службы судебных приставов, МВД. Подобное мероприятие проводилось на территории региона впервые. Сергей Меликов заметил, что такие соревнования позволяют улучшить умения владения оружием.
Глава Дагестана Сергей Меликов наградил победителей турнира по стрельбе среди сотрудников силовых структур
- Автор Мадина
- 29 октября, 2021. Пятница 08:11
В Каспийске прошел последний этап турнира по стрельбе среди работников силовых структур. На мероприятие приехал руководитель Дагестана Сергей Меликов.
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