ЗАМАНА - Глава Дагестана Сергей Меликов наградил победителей турнира по стрельбе среди сотрудников силовых структур

Глава Дагестана Сергей Меликов наградил победителей турнира по стрельбе среди сотрудников силовых структур

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29 октября, 2021. Пятница 08:11
Глава Дагестана Сергей Меликов наградил победителей турнира по стрельбе среди сотрудников силовых структур

В Каспийске прошел последний этап турнира по стрельбе среди работников силовых структур. На мероприятие приехал руководитель Дагестана Сергей Меликов.

Глава Дагестана Сергей Меликов наградил победителей турнира по стрельбе среди сотрудников силовых структур
Общество

Турнир состоял из 12 дисциплин, в которых соревновались 10 команд Росгвардии, УФСБ региона, Пограничного Управления ФСБ, таможни, ФСИН республики, службы судебных приставов, МВД. Подобное мероприятие проводилось на территории региона впервые. Сергей Меликов заметил, что такие соревнования позволяют улучшить умения владения оружием.

 

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